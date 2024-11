Sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali e potrà essere disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR

Via libera definitivo del Parlamento europeo al certificato digitale Covid dell'Ue. Gli eurodeputati hanno completato il lavoro legislativo sul documento per facilitare gli spostamenti all'interno dell'Unione e contribuire alla ripresa economica.

Il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, per l'entrata in vigore e l'applicazione immediata dal primo luglio 2021. Il certificato verde sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali e potrà essere disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR