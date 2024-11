L'obbligo della certificazione verde dovrebbe arrivare anche per i trasporti probabilmente da settembre. Presentati 1300 emendamenti in commissione Affari sociali alla Camera al decreto

Ritornare in classe a settembre in presenza. È questa la priorità e l'obiettivo del Governo Draghi che sarebbe intenzionato, per questo, a introdurre il Green pass per docenti e personale scolastico (non per gli studenti). L'obbligo della certificazione verde dovrebbe arrivare anche per i trasporti probabilmente dall'1 settembre. Prevista domani la cabina di regia, poi il Consiglio dei ministri.

1300 emendamenti presentati

Circa 1.300 emendamenti sono stati presentati in commissione Affari sociali alla Camera al decreto che introduce dal 6 agosto l'obbligo di green pass per accedere a ristoranti, eventi, convegni e congressi, cinema e teatri. A quanto si apprende, 916 proposte di modifica arrivano dalla sola Lega, che è critica sul Green pass.

Dal M5s sono stati presentati una quarantina di emendamenti, dal Pd 37 in tutto.

«Abbiamo presentato tanti emendamenti quanti il Movimento sulla giustizia», dicono fonti leghiste commentando l'enorme mole di proposte di modifica.

Intanto il Collegio dei Questori della Camera ha adottato una deliberazione che prevede, dal 6 agosto, l'obbligo della certificazione verde Covid-19 per alcuni servizi della Camera dei deputati. Sarà previsto per l'accesso alle strutture della ristorazione al chiuso con consumazione al tavolo; per la partecipazione a iniziative istituzionali, culturali e convegnistiche o a conferenze stampa che si svolgano nelle sedi della Camera; per l'accesso alle sedi della Biblioteca "Nilde Iotti" e dell'Archivio Storico della Camera; per i candidati convocati presso le sedi della Camera per l'effettuazione di prove di concorso.