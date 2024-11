Il Governo ha «accolto le istanze della categoria, presentate nel corso dell'incontro con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ha esentato i tabaccai dall'obbligo di verifica puntuale di tutti i Green pass all'ingresso della rivendita». Lo afferma in una nota la Federazione italiana tabaccai (Fit).

«Ringraziamo il Governo ed in particolar modo il sottosegretario Costa non solo per aver compreso le nostre ragioni - dice il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai Giovanni Risso - ma anche per aver provveduto con tempestività attraverso la risposta ad un quesito presentato dalla Federazione».

«Sapere di poter effettuare i controlli a campione sui Green Pass della clientela rende possibile svolgere al meglio il nostro lavoro, nel rigoroso rispetto delle regole e agevola la vita ai cittadini. Si tratta - conclude Risso - di un giusto compromesso tra le ragioni, mai messe in discussione, del Governo e quelle della categoria».