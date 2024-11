Alle 11.30 è prevista la cabina di regia del Governo, nel pomeriggio il Consiglio dei ministri. Arriva intanto il certificato di esenzione per chi non può vaccinarsi

Giornata decisiva per le norme sul green pass e il piano scuola. Alle 11.30 di oggi è prevista infatti la cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri e gli esperti in vista delle nuove misure sul Green pass per scuola e trasporti. Alle 16 è invece previsto il Consiglio dei ministri per varare le nuove norme.

Secondo le prime notizie, si andrebbe verso l’obbligo del green pass per il personale scolastico per risolvere il nodo delle vaccinazioni a scuola e consentire un rientro in presenza a settembre.

È «precisa responsabilità politica del Governo valutare se introdurre o meno l'obbligo di vaccinazione del personale scolastico, qualora la ritenga misura assolutamente necessaria per garantire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza e in presenza», hanno scritto Cgil, Cisl, Snals e Anief in una lettera ai ministri nella quale ricordano che «oltre l'85% del personale scolastico» è vaccinato. «Siamo comunque dell'avviso che l'introduzione dell'obbligo vaccinale non sarebbe di per sé sufficiente a dare garanzia di assicurare la ripresa delle attività didattiche in presenza e in sicurezza», aggiungono.

Intanto entro il 20 agosto Regioni e Province autonome dovranno fornire «dati univoci che tengano conto del reale andamento della campagna vaccinale» nella scuola. È quanto scrive il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in una nuova lettera inviata alle Regioni con l'obiettivo, viene sottolineato, di dare un ulteriore segnale di attenzione al mondo della scuola la cui ripartenza è un obiettivo prioritario del governo. Nella lettera Figliuolo sottolinea che le liste è sono necessarie visto che finora sono arrivati dati che «in alcuni casi, evidenziano variazioni relative sia alle platee sia alle percentuali» dei vaccinati.

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia - nel frattempo - elenca i punti che per la Lega sono ritenuti fondamentali per salvaguardare la stagione turistica. «Misure improntate al pragmatismo - sottolinea Garavaglia - e alla semplificazione»: 1) esenzione green pass per minorenni; 2) autocertificazione per clienti bar e ristoranti; 3) esenzione green pass per fiere e sagre all'aperto; 4) esenzione green pass per servizi interni agli alberghi; 5) nessun vincolo per i mezzi di trasporto. «Sono misure di buon senso. Alle quali credo sia giusto aggiungere, per il ritorno a scuola, i tamponi (salivari) per i bambini; come sono stati già adottati in qualche regione», aggiunge Garavaglia.

Certificato di esenzione per chi non può vaccinarsi

Arriva intanto la circolare del ministero della Salute che autorizza il certificato per gli esenti dal vaccino anti-Covid. Per coloro che non hanno potuto vaccinarsi, temporaneamente o definitivamente, per patologie conclamate. Il documento «viene rilasciato nel caso in cui la somministrazione venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea», è scritto.

«Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione - viene spiegato - devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione», come uso delle mascherine, distanziamento, evitare assembramenti.

Le esenzioni saranno valide fino al 30 settembre, salvo diversa disposizione. «Le certificazioni di esenzione alla vaccinazione Covid - si legge nella circolare - potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni». La durata di validità, «sulla base delle valutazioni cliniche, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse per consentirne la verifica digital». Temporaneamente e fino al 30 settembre, sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.