Greta Thunberg è stata arrestata mentre manifestava con altri attivisti davanti al ministero delle Finanze e ad altri ministeri a Oslo, in Norvegia, per protestare contro le turbine eoliche costruite su terreni tradizionalmente usati per l'allevamento delle renne. La giovane è stata allontanata con la forza dalla polizia insieme ad altri attivisti.

La Corte suprema norvegese ha stabilito nel 2021 che due parchi eolici costruiti a Fosen, nella Norvegia centrale, violavano i diritti dei Sami in base alle convenzioni internazionali, ma le turbine rimangono in funzione, ormai più di 16 mesi dopo.