Elena Pagliarini è in servizio a Cremona, città lombarda colpita duramente dalla pandemia. Dopo la guarigione, attende il rientro in ospedale

La foto dell’infermiera stremata, addormenta sulla scrivania con indosso ancora la mascherina, la cuffia in testa e il camice, aveva fatto rapidamente il giro del web. Oggi, Elena Pagliarini, l'infermiera dell'ospedale di Cremona, ha raccontato una battaglia ancora più grande da lei affrontata. Risultata positiva al Covid-19 cinque giorni più tardi quel turno estenuante, la 43enne ha attraversato momenti più bui e un delicato percorso di guarigione.





La sua immagine era divenuta virale, emblema degli eroi in corsia, di tutti quei medici e infermieri che da settimane si battono senza sosta contro il coronavirus per salvare quante più vite possibili. Elena è in servizio nell’ospedale di Cremona, una delle zone maggiormente colpite da coronavirus. Una situazione che obbliga medici e paramedici a turni massacranti, a lavorare senza sosta anche per 24 ore, con interi reparti dedicati alla cura dei pazienti.

Come confermano dal nosocomio, dopo il primo tampone negativo aspetta il secondo per rientrare in ospedale: «Non vedo l'ora», ha detto al sito Cremonasipuò.it.