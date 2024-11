Problemi tra Arezzo e Orvieto, per un'anomalia sulla linea dalle 8 di questa mattina. Trenitalia ha fatto sapere che c'è stato un intervento dei tecnici

Sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, dalle ore 8:00, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata tra Arezzo e Orvieto per un'anomalia sulla linea. Le cause del guasto sono in corso di accertamento.

I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale tra Orte e Orvieto e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti.

I ritardi

Trenitalia ha specificato che i treni Alta Velocità «possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti». I treni Alta Velocità precedentemente coinvolti nel rallentamento della circolazione «hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti».