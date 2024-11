La presidente della commissione europea ha assicurato supporto sia per la difesa che per il piano di preparazione invernale. Intanto l'iter di adesione dell'Ucraina continua

La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev per discutere con Volodymir Zelensky del sostegno dell'Europa all'Ucraina, dei preparativi per l'inverno e dei progressi sul dossier dei prestiti del G7. «La mia ottava visita a Kiev si svolge a ridosso dell'inizio della stagione del riscaldamento, con la Russia che continua a colpire le infrastrutture dell'energia», ha scritto su X. Ieri aveva annunciato lo stanziamento, per le necessità umanitarie urgenti dell'Ucraina quest'inverno, di 160 milioni di euro frutto dei ricavi degli asset russi congelati. «Aiuteremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi. - prosegue - Vengo qui per discutere del sostegno dell'Europa. Dalla preparazione invernale alla difesa, all'adesione e ai progressi sui prestiti del G7».

In vista dell'inverno

La presidente della Commissione europea presenterà al capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky «il piano di preparazione invernale della Commissione per l'Ucraina, un sostegno supplementare del valore di circa 160 milioni di euro che contribuirà a coprire oltre il 25% del fabbisogno elettrico del Paese» ha spiegato la presidente in un'intervista al pool di agenzie riunite nell'European Newsroom, di cui fa parte l'ansa.

«La mia ottava visita a Kiev arriva in un momento cruciale. La stagione del riscaldamento inizierà tra due settimane e gli attacchi incessanti della Russia alle infrastrutture energetiche civili dell'Ucraina mirano a infliggere il massimo danno. Aiuteremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi per superare questa situazione», ha aggiunto. I prestiti concordati nel G7 porteranno un «notevole sollievo al bilancio ucraino in un momento di bisogno. L'Ue farà la sua parte nei 50 miliardi di dollari di prestiti previsti dal G7» ha aggiunti von der Leyen.

L'incontro, ha spiegato, dà l'opportunità di discutere «supporto globale al piano di pace ucraino e l'Assemblea generale dell'Onu della prossima settimana sarà un'importante occasione per portare avanti questo supporto, specialmente dai Paesi del Sud Globale».

«Con l'aiuto dei nostri Stati membri, in questo caso la Danimarca - spiega la presidente della Commissione europea - abbiamo iniziato a utilizzare» le entrate generate dai beni congelati alla Russia per «effettuare ordini di armi e attrezzature militari direttamente all'industria della difesa ucraina».

Nel corso dell'incontro di Kiev von der Leyen e Zelensky parleranno anche del processo di adesione dell'Ucraina all'Ue. Lo screening «va avanti senza ostacoli», ha spiegato la presidente della Commissione.