La dichiarazione shock di Maria Zakharova in un'intervista a Sky News - Arabia, pubblicata sul suo canale Telegram

Non è più possibile per l'Ucraina tornare ai suoi confini precedenti. Ad affermarlo la portavoce ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

«L'Ucraina che voi e io abbiamo conosciuto, all'interno dei confini che c'erano una volta, non esiste più e non esisterà mai più. Questo è evidente», ha detto la diplomatica in un'intervista a Sky News - Arabia, pubblicata sul suo canale Telegram.