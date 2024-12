«Vladimir Putin è molto pericoloso, per tutti. Per lui la vita umana non vale niente. Penso che sia pazzo, davvero. Ama uccidere», afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Bruxelles, a margine del Consiglio Europeo. Per Zelensky, Putin è «un vecchio perso nelle sue fantasie. Vive nel suo acquario», ha dichiarato con ironia ma al tempo stesso con tono fermo.

«Voglio che Donald Trump ci aiuti a finire questa guerra», ha affermato Zelensky. «Penso che sia un uomo forte e lo voglio dalla mia parte. Vorrei discutere con lui in maggiore dettaglio – ha continuato – penso che sia molto importante, visto che lui non è stato in questa guerra, perché non era Presidente quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina. È comprensibile. Spero che mi capirà, perché, a prescindere dal passato di ciascuno, uomo d’affari, politico… siamo semplicemente persone e abbiamo le stesse emozioni».

Zelensky boccia l’eventualità di una tregua natalizia con la Russia ventilata dal Premier ungherese Viktor Orban.

«Penso che non sia molto serio quando si parla di diverse iniziative legate alla vita degli ucraini e le si viene a scoprire dai mass media. Con tutto il rispetto per il popolo ungherese, il premier non ha un mandato personale per organizzare i negoziati, e i suoi rapporti con Putin sono un po’ troppo cordiali’ per riuscire a rimetterlo al suo posto».

