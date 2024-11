La corona inglese nel caos dopo le ultime dichiarazioni della coppia che intende trasferirsi in Nord America: «Vogliamo lavorare per diventare finanziariamente indipendenti»

Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, annunciano le 'dimissioni' da membri della Royal Family: «Vogliamo lavorare per diventare finanziariamente indipendenti. Vogliamo lasciare lo status di membri 'senior' della Famiglia Reale».La coppia, che «continuerà a sostenere totalmente sua maestà la Regina», intente dividersi «tra il Regno Unito e il Nord America» per ritagliarsi progressivamente un nuovo ruolo.



Harry e la consorte hanno quindi annunciato di voler rinunciare ai loro doveri reali: «Dopo molti mesi di discussioni interne, abbiamo deciso quest'anno di fare una transizione per ritagliarci progressivamente un nuovo ruolo all'interno di questa istituzione» ha annunciato la coppia attraverso il proprio account Instagram.

Il passo indietro della coppia

«Intendiamo fare un passo indietro come membri 'di rilievo' della Famiglia Reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, pur continuando a sostenere pienamente sua maestà la regina» hanno spiegato.



Secondo la coppia, il parziale trasferimento in Nordamerica «ci consentirà di crescere nostro figlio apprezzando la tradizione reale all'interno della quale è nato, fornendo anche alla nostra famiglia lo spazio per concentrarci sul prossimo capitolo».

La regina frena

Buckingham Palace, dopo l'annuncio sul passo indietro, frena e parla di discussioni "allo stato iniziale". In una nota, firmata dalla vice responsabile comunicazione della regina, Hannah Howard, si legge: «Le discussioni col duca e la duchessa di Sussex sono in una fase iniziale. Comprendiamo il loro desiderio di un approccio diverso, ma queste sono questioni complicate e richiedono tempo per essere elaborate».