Da oggi al via le somministrazioni nel Lazio. Mamma Benedetta: «Speriamo in questo modo di poter passare anche un Natale più tranquillo»

Ha pensato a Spiderman, uno dei suoi supereroi preferiti, Michele, dieci anni da compiere a fine mese, tra i primi a vaccinarsi oggi nel centro vaccinale pediatrico Nuovo Regina Margherita a Trastevere, Roma, dove alle 15 ha preso il via il V-day sulla vaccinazione pediatrica aperto nel Lazio. Come spiega Benedetta, la mamma «si è vaccinato oggi dopo essere stato contattato dalla pediatra di base. Aspettavamo di poterlo fare e abbiamo aderito subito. Michele - racconta la mamma all'Ansa - ha una sorella più grande, di 17 anni, già vaccinata e anche noi genitori lo siamo. Speriamo in questo modo di poter passare anche un Natale più tranquillo». I bambini- aggiunge - stanno soffrendo tanto per le limitazioni legate alla pandemia, speriamo che tanti si vaccinino perché l'auspicio è che possa essere la strada per riacquistare spazi di libertà.

Michele è arrivato preparato alla vaccinazione di oggi. «Già sapeva - prosegue mamma Benedetta- che appena ci sarebbe stata la possibilità lo avremmo fatto. L'ho sempre tenuto aggiornato su tutto ed era preparato. Era solo dispiaciuto per essere dovuto uscire prima da scuola, perché oggi era il giorno di uscita in cortile per la sua classe. Una volta a settimana. A scuola i bambini patiscono molte limitazioni come questa, mangiano in classe e non a mensa ad esempio».