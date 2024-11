Il gruppo romano in lizza per il prestigioso riconoscimento di Best new artist (Miglior nuovo artista). La cerimonia di premiazione è prevista per il 5 febbraio prossimo

Maneskin candidati ai Grammy 2023 nella categoria Best New Artist (Miglior nuovo artista). Prosegue dunque la scalata al successo della band romana. I Maneskin hanno inoltre partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film ELVIS, candidata nella categoria Best Compilation Soundtrack for Visual Media.

L'annuncio oggi 'live' sul sito della Recording Academy.Quella annunciata oggi dalla vincitrice della scorsa edizione Olivia Rodrigo è la prima nomination per la band italiana, il cui nuovo album 'RUSH!' uscirà il 20 gennaio, pochi giorni prima della cerimonia dei Grammy in programma il 5 febbraio in prima serata. L'annuncio arriva mentre Victoria, Damiano, Thomas e Ethan stanno vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale: a fine ottobre sono partite le date statunitensi del 'Loud Kids Tour' con uno spettacolo tutto esaurito al The Paramount Theatre di Seattle.

Nella stessa categoria Best New Artist sono in nomination Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, FINNEAS, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid LAROI, Arlo Parks, Olivia Rodrigo e Saweetie.