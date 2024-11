Ancora un prestigioso successo per i Maneskin. La band glam rock romana fa la storia e per la prima volta consente ad un gruppo musicale italiano di ottenere un riconoscimento ai prestigiosi premi Mtv per la videomusic.

Grazie al videoclip della canzone 'I wanna be your slave', Damiano e Co. hanno trionfato nella categoria 'Miglior video alternativo'. Il gruppo romano è poi salito sul palco del Prudential Center di Newark nel New Jersey per una elettrizzante performance dal vivo, suonando la nuova hit 'Supermodel'.

Sui social la band ha ringraziato con un post «tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa avventura adrenalinica».

In questa stessa edizione Harry Styles ha vinto il premio per il miglior album con Harry's House mentre Taylor Swift si è aggiudicata il massimo riconoscimento, quello di video dell'anno, con 'All too well'.