I ragazzi hanno creato un canale da 600mila iscritti. Ieri avevano lanciato l'ultima sfida: guidare senza fermarsi mai per 50 ore consecutive. Ecco cosa dicevano in quelle ore su Instagram

Un canale YouTube da 600mila iscritti, tondi tondi, 118 video caricati, quasi tutti challenge, e poi loro, The BorderLine, cinque ventenni con la passione per le auto e i follower, partiti da Casal Palocco col sogno di sfondare. L'ultima sfida è di pochi giorni fa "24 ore su una mini zattera", dice il titolo. Ma ce n'è un'altra, datata un anno addietro, molto simile a quella che ha condotto alla tragedia che si è consumata ieri a Roma quando lo schianto tra una Smart e un Suv Lamborghini, su cui viaggiavano gli influencer, ha provocato la morte del piccolo Manuel, di soli 5 anni.

«Che cos'è? Una Lamboboborghini – si bullava uno dei quattro prima di partire per la sfida, carezzando il macchinone preso a nolo –. Mi sembra di cavalcare un drago. Daje, sono il protagonista di Fast and Furious 27». Poi quella frase che oggi rimbomba come un prenunzio: «Ma questo con la Smart che sta facendo? Abbello, la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia costa un miliardo. Vale quanto Amazon».

Sul loro canale così si descrivevano i ragazzi, che dal quartiere sognavano il successo: «Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento:) Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video ASSURDI e UNICI. Obbiettivo finale? Regalare a qualcuno di voi 1.000.000 Euro (Probabilmente non accadrà mai, ma è il nostro obbiettivo)».

Su Instagram oggi il profilo è blindato. Si vedono soltanto i quasi 85mila follower che fino ad oggi hanno seguito le loro incursioni, il resto è schermato da una privacy necessaria per evitare ai ragazzi l'onda di shitstorm provocata dal dolore per una morte terribile. Anche perché su quel social erano ancora visibili i video dei quattro (per qualcuno cinque) alla guida del Suv di lusso, che dopo ore e ore alla guida, alternandosi al volante, lamentavano nelle Storie IG la stanchezza per una prova che diventava sempre più sfiancante. Tanto che a un certo punto, pare che la vettura sia finita in contromano schiantandosi contro la Smart guidata da una mamma che aveva a bordo i suoi due figlioletti, appena presi dall'asilo, una piccola di tre anni e Manuel, di cinque. Le prime parole della donna ai soccorritori sono stati per i bimbi feriti, mentre il padre dei bambini, giunto sul posto, si sarebbe avventato contro i giovani accecato dall'ira.

«Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile - ha scritto ieri uno del gruppo sul proprio profilo Instagram - ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima». Oggi è il giorno della rabbia e del dolore per una bravata che doveva essere una scommessa ed è diventata una tragedia.