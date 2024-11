Francesco Roberti, candidato del centrodestra appoggiato anche da Italia Viva e Azione, ha vinto le elezioni regionali in Molise. Il sindaco di Termoli con lo spoglio ancora in corso viaggia intorno al 64%, con il candidato progressista Roberto Gravina che si attesta intorno al 34%. L'esponente di Forza Italia succede a Donato Toma. «Ho mandato un messaggio di congratulazioni a Francesco Roberti». Lo ha detto Roberto Gravina, candidato presidente della coalizione progressista alle elezioni regionali del Molise riconoscendo di fatto l'affermazione del suo competitor principale.

«Nell'altra coalizione - ha detto Gravina - evidentemente hanno costruito un'alleanza che ha funzionato di più, per quanto riguarda noi è il contrario. Non vedo grosse alternative nel commentare questo voto che vede in modo chiaro una vittoria del centrodestra. Il nostro, comunque è un progetto che deve avere un seguito». Gravina, sindaco di Campobasso, ha anche annunciato che proseguirà la sua attività in Consiglio regionale. «Inizia per me questo percorso, farò valere le ragioni di quella che è stata ed è la mia posizione. Non mi sono pentito della scelta che ho fatto, sarebbe troppo facile farlo quando si perde, in politica le cose vanno così, da noi l'alternanza non ha funzionato».

Le congratulazioni di Tajani e Occhiuto

«Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al Presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del Governo. Augurando buon lavoro a Francesco ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. Forza Italia, Forza di Buongoverno». Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter.

«Congratulazioni a Francesco Roberti, neo presidente della Regione Molise. Il centrodestra si conferma una coalizione credibile e vincente: viene premiato il buon governo a livello nazionale e nei territori. Il successo di Roberti è l’ultimo di una lunga serie. Auguri e buon lavoro». A scriverlo su Twitter il governatore della Calabria Roberto Occhiuto.