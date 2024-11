È morto Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. Il leader di Forza Italia si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava ricoverato a causa della patologia ematologica di cui soffriva. Questa mattina, all'aggravarsi delle condizioni di salute, erano arrivati al suo capezzale il fratello Paolo e i figli Eleonora, Barbara, Marina e Pier Silvio. Al suo fianco c'era già Marta Fascina. Berlusconi era stato ricoverato il 9 giugno, era reduce da un'altra lunga degenza: il 19 maggio era stato infatti dimesso dopo 45 giorni al San Raffaele per curare una polmonite complicanza di una leucemia mielomonocitica cronica.

La notizia della morte di Silvio Berlusconi in breve tempo ha fatto il giro del mondo, in apertura dei siti dei principali media internazionali. Dalla Bbc al Guardian, dalla Cbs a Sky News, da Al Jazeera a Arab News, da Le Monde al El Pais, da Indian Times al Financial Time, da Deutsche Welle al Jerusalem Post, al Japan Times, tutti hanno la breaking news della scomparsa del Cavaliere.

Ore 8.03 - L'ultimo saluto di Gianni Letta: «Ti dico solo grazie»

«Questa volta carissimo Silvio mi mancano la forza e le parole». Gianni Letta affida il suo ultimo messaggio a Silvio Berlusconi, in un necrologio pubblicato su Repubblica. «Ti dico solo grazie, e lo ripete con me, a te e a tutta la tua famiglia, la mia famiglia. Ti accompagnino con la preghiera, il ricordo e la gratitudine di Gianni e Maddalena, con Marina, Stefano, Edoardo e Gaia, Giampaolo e Rossana. Un ultimo tenerissimo abbraccio da tutti», conclude.

Ore 8.00 - L'ex moglie: «Grande uomo e papà»

«Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito». A firmare queste parole è Carla Elvira Dall'Oglio, ex moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio, in un necrologio pubblicato sul Corriere della Sera.

Ore 7.30 - Fi: «Vorremmo non lasciarti»

«Vorremmo non lasciarti mai andare via. Ciao Presidente. La tua comunità politica». Poche ma significative parole pubblicate sui social e corredate da una foto che mostra Berlusconi circondato dalla sua gente. Così Forza Italia saluta il suo fondatore.

Morto Berlusconi: la cronaca del 12 giugno

Ore 21.39 - La Casa Bianca, condoglianze per Berlusconi: «L'Italia è un alleato»

«Estendiamo le nostre condoglianze alla famiglia dell'ex premier» Silvio Berlusconi, «al governo e agli italiani. L'Italia è un amico di vecchia data e un alleato degli Stati Uniti. L'ex premier ha lavorato da vicino con diverse ex amministrazioni per far avanzare i nostri rapporti bilaterali». Lo afferma la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

Ore 20.23 - Bush: «Berlusconi rafforzò l'amicizia tra Italia e Usa»

«Silvio Berlusconi era un leader dinamico. Io e Laura siamo stati fortunati a trascorrere del tempo con lui durante la mia presidenza. Con Silvio non c'era mai un momento noioso». Lo afferma l'ex presidente americano George W. Bush in una nota. «Ha rafforzato l'amicizia fra Italia e Stati Uniti, e gli siamo grati per il suo sostegno alla nostra alleanza. Io e Laura inviamo le nostre condoglianze alla famiglia di Berlusconi e al popolo italiano», aggiunge Bush.

Ore 20.16 - Tajani: «Forza Italia non scompare»

«Forza Italia andrà avanti perché Berlusconi ha sempre guardato al futuro e il nostro dovere è fare ciò che lui sognava fino all altro giorno». Lo ha detto il ministro degli Esteri Tajani a Washington. «Non esiste l'ipotesi che Forza Italia scompaia perché non scompare Berlusconi», ha sottolineato il titolare della Farnesina. «Era un uomo che guarda al futuro e noi vogliamo costruire il futuro che lui aveva indicato», ha detto ancora.

19.45 - Per i funerali maxi schermi in piazza Duomo

In occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi che si terranno in Duomo a Milano mercoledì alle 15 saranno allestiti dei maxi schermi in piazza per permettere alle persone di assistere alle esequie dell'ex premier. La produzione della diretta televisiva verrà realizzata da Mediaset che fornirà il segnale internazionale per i broadcaster che lo desiderano con audio embeddato senza commento.

19:02 - Meloni e l'ultima telefonata: «Berlusconi fiero del mio lavoro»

«Averlo, potersi confrontare con lui era un elemento che ti tranquillizzava in tante cose. Lui c'era passato prima e aveva fatto bene. Sono molto fiera anche del fatto che ultimamente, soprattutto, spesso mi chiamava e mi diceva 'stai lavorando bene'. E non era facile insomma per un uomo con quella esperienza. E anche l'ultima telefonata che abbiamo avuto m'ha detto: 'Guarda te lo voglio dire sono molto fiero del lavoro che stai facendo, di come lo stai facendo"». Così la premier Giorgia Meloni nell'estratto di un'intervista che andrà in onda nell'edizione delle 20 del Tg5 e poi nello speciale su Canale 5.

17.49 - Mfe chiude in deciso rialzo, la Borsa specula su vendita

Seduta in deciso rialzo per i titoli di Mfe, la holding di diritto olandese quotata a Piazza Affari cui fa capo il gruppo televisivo Mediaset. Nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi il titolo in chiusura ha guadagnato nella categoria A il 5,86% a 0,5 euro riducendo la distanza rispetto all'azione di categoria B (+2,32% a 0,70) alla quale sono assegnati 10 diritti di voto. Il mercato scommette sull'ipotesi possa essere venduta dagli eredi anche se la volata vista in mattinata in Borsa si è ridotta nel finale. Le stesse speculazioni non hanno riguardato Mondadori (+1,54%), né tanto meno la partecipata Mediolanum (+0,39%).

Ore 17.14 - Metsola apre la Plenaria a Strasburgo ricordando Berlusconi

La presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola ha aperto la Plenaria di giugno a Strasburgo comunicando, «con grande tristezza», la morte di Silvio Berlusconi. Metsola ha espresso quindi il suo cordoglio per la scomparsa dell'ex presidente del Consiglio, manifestando la propria vicinanza ai familiari di Berlusconi.

Ore 16.53 - Ingresso a Villa San Martino consentito solo ai familiari più stretti

Fino ai funerali, la salma di Silvio Berlusconi resterà a villa San Martino ad Arcore. Per motivi di ordine pubblico l'ingresso sarà riservato esclusivamente ai familiari più stretti. È quanto riporta l'Ansa da fonti vicine alla famiglia Berlusconi.

Ore 16.30 - Gli eurodeputati del Ppe osservano un minuto di silenzio a Strasburgo

Gli eurodeputati del Ppe, su richiesta del presidente Manfred Weber, hanno osservato un minuto di silenzio all'Eurocamera a Strasburgo durante la consueta riunione di gruppo pre-plenaria. Lo riporta il Ppe via Twitter. «Abbiamo rispettato un minuto di silenzio per Silvio Berlusconi, nostro ex eurodeputato e il più longevo Presidente del Consiglio italiano nel secondo dopoguerra. Riposa in pace», commentano dal Ppe.

Ore 16.10 - Orazio Fascina arriva a Villa San Martino

Orazio Fascina, padre di Marta, la fidanzata di Silvio Berlusconi, è appena arrivato a Villa San Martino ad Arcore.

Ore 15.23 - Fininvest: «Ora assoluta continuità»

«Con profondo dolore e sincera partecipazione la Fininvest ricorda il proprio fondatore, Silvio Berlusconi. La sua forza creativa, il suo genio imprenditoriale, la costante correttezza dei comportamenti, la straordinaria umanità sono sempre stati patrimonio inalienabile della società, come delle aziende del gruppo. E tale patrimonio resterà alla base di tutte le nostre attività, che proseguiranno in una linea di assoluta continuità sotto ogni aspetto». E' il messaggio di Fininvest in ricordo del suo fondatore.

Ore 15.21 - Tajani: «Abbiamo il dovere come FI di andare avanti»

«Abbiamo il dovere, come Forza Italia, di andare avanti, seppur feriti. Lo faremo ancora sotto la sua guida morale e spirituale e continueremo a lavorare nel solco delle sue indicazioni». Lo afferma Antonio Tajani, coordinatore nazionale del partito, parlando a Washington della scomparsa di Silvio Berlusconi. «Il destino vuole che io mi trovi oggi qui, negli Stati Uniti, al cimitero di Arlington, un luogo che riassume il percorso umano e politico di Silvio Berlusconi, un luogo dove si testimonia il valore della libertà», aggiunge il ministro.

Ore 15.14 - Niente camera ardente per Silvio Berlusconi

Non ci sarà nessuna camera ardente per Silvio Berlusconi domani negli studi televisivi di Cologno monzese. Lo rende noto l'ufficio stampa Mediaset. Poco fa è terminato un sopralluogo dei carabinieri del comando provinciale di Milano. Questa decisione sarebbe legata a questioni di ordine pubblico.

Ore 15.06 - Lutto nazionale il giorno dei funerali di Stato

È proclamato il lutto nazionale per mercoledì, la giornata dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Lo dispone il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Ore 14.40 - Funerali mercoledì alle ore 15

Sarà l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a celebrare i funerali dell'ex premier Silvio Berlusconi che si terranno mercoledì prossimo alle 15 nel Duomo di Milano.

Ore 14.30 - Telegramma del Papa alla famiglia

Papa Francesco ha inviato un telegramma di condoglianze alla famiglia di Berlusconi per la scomparsa dell'ex premier. Bergoglio ha espresso «sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica». «Sua Santità - sottolinea il telegramma - invoca dal Signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera».

Ore 14.20 - L'arrivo ad Arcore

Il carro funebre che trasporta il feretro dell'ex presidente del Consiglio è arrivato a Villa San Martina, ad Arcore, in Brianza.

Ore 14.00 - La salma lascia il San Raffaele

Il carro funebre con il feretro di Silvio Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano. È diretto verso villa San Martino ad Arcore.

Ore 13.30 - Camera ardente a Mediaset

Il feretro di Silvio Berlusconi sarà trasportato a Villa San Martino, ad Arcore. La camera ardente sarà invece allestita allo studio 20 di Mediaset a Cologno Monzese a partire da domani.

Ore 13.20 - I funerali di Stato in Duomo mercoledì

Si svolgeranno nel Duomo di Milano mercoledì i funerali di Stato dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Lo confermano dalla Curia di Milano.

Ore 12.40 - Meloni annulla gli impegni istituzionali

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi, appresa la notizia della morte dell'ex presidente Silvio Berlusconi, ha annullato tutti gli appuntamenti istituzionali in agenda.

Ore 12.10 - La salma sarà spostata ad Arcore

Sarà spostata nella sua casa, a Villa San Martino ad Arcore, il corpo dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi morto questa mattina al San Raffaele di Milano. Lo si apprende da fonti qualificate. Le operazioni per il trasporto della salma sarebbero già in corso.

Ore 11.50 - Verso i funerali di Stato nel Duomo di Milano

Si va verso funerali di Stato nel Duomo di Milano per Silvio Berlusconi. La certezza della cerimonia nella cattedrale si avrà nel momento in cui saranno proclamati i funerali di Stato, che paiono scontati.

Ore 11.30 - Rinviata la direzione del Pd in segno di rispetto

"In segno di rispetto per la scomparsa di Silvio Berlusconi il Partito Democratico ha deciso di rinviare la Direzione prevista per oggi". Lo rende noto il Pd.

Ore 11.27 - In corso le dirette tv davanti al San Raffaele

Nel giro di pochi minuti si sono moltiplicati i curiosi davanti all'ingresso dell'ospedale San Raffaele di Milano e i giornalisti, anche loro in continuo aumento, hanno iniziato le dirette tv. Diversi i passanti e studenti universitari del vicino ateneo che si sono fermati, percependo il fermento di giornalisti e operatori. Aumentano anche i cronisti in arrivo, in seguito alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Nessuna tensione questa mattina fino alle 9.30, quando però l'arrivo dei familiari dell'ex premier ha destato immediata preoccupazione.

Chi era Silvio Berlusconi

Il Cavaliere, così com'era conosciuto da tutti è stato un politico e imprenditore tra i più influenti d'Italia.

Nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset. Nell'ottobre dello stesso anno entra in politica lanciando il partito politico di centro-destra Forza Italia.

Eletto alla Camera dei deputati nel marzo 1994, è stato confermato nelle successive quattro legislature, mentre nella XVII, a seguito delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, è stato eletto per la prima volta senatore a Palazzo Madama. Ha ottenuto quattro incarichi da presidente del Consiglio risultando politico rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio dell'Italia repubblicana.

Il 12 maggio 2018, viene eletto parlamentare europeo alle elezioni europee del 2019. Ad oggi risulta essere l'eurodeputato più anziano.

Nel gennaio 2022 il centro-destra annuncia di volerlo votare come Presidente della Repubblica Italiana, ma lui ritirerà in seguito l'intenzione di puntare ala poltrona di Capo dello Stato. Alle elezioni politiche del 2022, Berlusconi si ricandida per il Senato della Repubblica, ed è eletto nel collegio uninominale Lombardia.