Oggi in cabina di regia si discuterà se spostarlo alle 23 o mezzanotte. Al centro del confronto anche la riapertura dei ristoranti al chiuso

Sul coprifuoco in Italia «credo si debba andare per gradi: oggi con la cabina di regia capiremo se prolungarlo di un'ora o 2» rispetto alle 22, e poi «a giugno verrà abolito». Lo ha dichiarato a '24 Mattino' su Radio 24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa (Nci).



A Palazzo Chigi si discute oggi di riaperture e dello spostamento del coprifuoco alle 23 o a mezzanotte. «I dati ci dicono che c'è un miglioramento e ogni giorno somministriamo oltre 500mila vaccini - ha sottolineato Costa-. Il 26 aprile abbiamo iniziato il percorso delle riaperture, siamo convinti che continuando così non torneremo a chiudere».

Sull'apertura dei ristoranti al chiuso anche la sera e la consumazione del caffè al bancone dei bar, «la cabina di regina di oggi si potrà esprimere. Io credo che già dalla prossima settimana possa essere compresa questa possibilità», ha prospettato infine il sottosegretario alla Salute.