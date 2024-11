Le misure restrittive solo per i non vaccinati non bastano più. Da lunedì scatteranno le nuove restrizioni generali nei due leander nel tentativo di arginare la quarta ondata del virus

Il lockdown per i non vaccinati non basta. In Austria, e nel Land Salisburgo scatterà un lockdown generale per tutta la popolazione in un tentativo di arginare la quarta ondata Covid. Lo hanno anticipato i premier dei laender di Salisburgo e Alta Austria.

Il lockdown per i non vaccinati era entrato in vigore lunedì 15, mentre le nuove misure verranno attuate dal prossimo 22 novembre. In Austria elle ultime 24 ore sono stati registrati altri 15.145 contagi, con l'incidenza settimanale su 100mila abitanti nel Land Salisburgo è di 1.672 casi e in Alta Austria di 1.557. «Non abbiamo più margini di manovra -ha dichiarato il governatore dell'Alta Austria Thomas Stelzer -. Il lockdown durerà alcune settimane».