Emanuele Pozzolo è indagato per lesioni aggravate. In procura a Biella è stato aperto un fascicolo nei confronti del deputato, dal momento che è sua la pistola che nella notte di Capodanno ha ferito un 31enne durante la festa nei locali della Pro loco a Rosazza. Il diretto interessato però ha dichiarato di non essere stato lui a sparare. Si tratta dunque di un atto dovuto per poter compiere tutte le indagini del caso.

Un testimone: «Era allegro e mostrava la pistola»

Arrivano, intanto, testimonianze su quello che sarebbe accaduto prima dello sparo che monopolizza da due giorni il dibattito politico. «Era molto allegro e stava mostrando la pistola tenendola nel palmo della mano». Così è stato descritto il comportamento del deputato Fdi, da un uomo presente alla festa di Capodanno alla Pro Loco di Rosazza, che vuole restare anonimo e che è già stato sentito dai carabinieri. «La pistola era molto piccola e stava tutta nel palmo della mano. Sembrava quasi un accendino» spiega il testimone che dice che lo sparo «si è sentito all'improvviso e non abbiamo avuto nemmeno il tempo di chiedere di riporre l'arma, visto peraltro che c'erano anche dei bambini».

Secondo le testimonianze rese ai carabinieri subito dopo lo sparo sono intervenuti due degli agenti della scorta del sottosegretario Andrea Delmastro, al momento non presente alla festa, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito, un elettricista di 31 anni, e hanno messo l'arma in sicurezza.

Testa per la polvere da sparo a Pozzolo la mattina del primo gennaio

Il parlamentare, secondo quanto riporta l’Ansa, si è sottoposto al test per rilevare tracce di polvere da sparo la mattina del primo gennaio, ovvero ore dopo lo sparo partito dalla sua pistola e che ha ferito il genero di un uomo della scorta di Delmastro. Secondo quanto si apprende il test è stato effettuato sia sulle mani che sugli indumenti del deputato.

Secondo il verbale redatto dalle forze dell'ordine il primo gennaio "sussistendo il pericolo di dispersione, alterazione o modifica delle indagini", alle 7.25 si è proceduto al prelievo di eventuali residui derivanti dall'esplosione dell'arma da fuoco di Pozzolo. Lo stub è stato effettuato su entrambe le mani, sul giubbotto, il pile e il jeans che indossava. Il deputato non ha, tuttavia, consegnato gli abiti: si è appellato all’immunità parlamentare per evitarne il sequestro.