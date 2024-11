Paura in Emilia Romagna dove, a causa del maltempo, una persona è morta e un'altra risulta dispersa. Un anziano è deceduto questa mattina travolto dalle acque del fiume Senio che è esondato a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. L'uomo, di circa 80 anni, era in bici quando è stato investito dall'acqua. Un'abitazione è crollata a Fontanelice (Bologna) a seguito di una frana.

Evacuate oltre 450 persone

«Nella zona del faentino, dove ha rotto gli argini il fiume Lamone, sono state già evacuate oltre 450 persone». A spiegarlo all'Adnkronos il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, parlando della situazione dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la provincia e tutta l'Emilia Romagna.

«La situazione è critica ma forse il peggio è passato perché il tempo sta migliorando», ha poi aggiunto. Ma «siamo preoccupati per il livello del fiume Lamone e con il sindaco di Ravenna stiamo monitorando la situazione. Ci sono 5mila persone a rischio evacuazione ma ora il livello del fiume sta scendendo», ha aggiunto. De Rosa ha poi spiegato: «A Bagnacavallo si è rotto un argine e abbiamo dato indicazione al sindaco di evacuare tutta la zona industriale della frazione di Poncellino. Intanto la protezione civile regionale è al lavoro per ricomporre questa rottura dell'argine». «I vigili del fuoco e l'esercito sono al lavoro comunque in tutta la zona abbiamo frane e allagamenti però saranno situazioni che vedremo in un secondo momento adesso bisogna salvare le persone, la prima preoccupazione è questa», ha detto ancora in prefetto di Ravenna.