La rappresentante del dicastero per gli Affari regionali: «Grazie ai vaccini la curva dei contagi si sta raffreddando ma non dobbiamo. Necessario non compromettere i risultati raggiunti»

«Le decisioni sulle regole del green pass come sulle vaccinazioni sono sempre state prese all'interno del Consiglio dei ministri, e votate all'unanimità. Quindi, io mi auguro che anche in futuro sia così. È chiaro che tutti pensiamo - in primis il presidente Draghi, il presidente Berlusconi, ma anche Salvini - si debba andare verso un graduale allentamento delle misure, perché grazie ai vaccini la curva dei contagi si sta raffreddando e i numeri fanno ben sperare: sicuramente si va verso un allentamento delle regole».

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un'intervista a Rai Isoradio. «Tutto questo però - sottolinea Gelmini - senza compromettere i risultati raggiunti. Quindi, nelle prossime giornate e nelle prossime settimane è chiaro che ci sarà un incontro della cabina di regia con tutti i rappresentanti della maggioranza, e si andranno ad assumere le decisioni più consone per non mettere da un lato a repentaglio i risultati raggiunti fino ad oggi e dall'altro consentire quell'allentamento che tutti vogliamo e tutti auspichiamo».