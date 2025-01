La riunione si è concentrata piuttosto sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere e in merito ai problemi legati all'applicativo app Giustizia

«Questa è una cosa di cui in questo momento non sto proprio riflettendo. La mia mente è tutta occupata al fatto che vada avanti la riforma costituzionale per la quale mi batto da 30 anni». Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio lasciando Palazzo Chigi dopo un vertice sulla separazione delle carriere dei magistrati, rispondendo a chi gli domandava se ci sarà un intervento del suo ministero sul caso di Mohammad Abedini Najafabadi – l'ingegnere iraniano 38enne arrestato all'aeroporto di Malpensa lo scorso 16 dicembre dalla Digos, su richiesta degli Stati Uniti –, prima della decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di domiciliari presentata dal legale dell'ingegnere iraniano.

In un primo momento si era parlato del suo arrivo a Palazzo Chigi per valutare un eventuale rilascio di Abedini, dopo la liberazione della giornalista italiana Cecilia Sala. «Noi - ha spiegato - abbiamo un trattato di estradizione con gli Stati Uniti che viene valutato secondo i parametri giuridici, ma attualmente la mia principale preoccupazione è quella della legge costituzionale sulla separazione delle carriere, questo è stato l'incontro». Nel vertice con le forze di maggioranza a Palazzo Chigi si sarebbe invece discusso della riforma costituzionale della separazione delle carriere e in merito ai problemi legati all'applicativo app Giustizia.