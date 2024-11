Arriva dal reparto di pediatria dell'ospedale di Nola, in Campania, la denuncia di una madre che ha filmato l’episodio di negligenza

Le urla continue e disperate del pianto di un bambino ricoverato nel reparto di Pediatria, non sembravano allertare le infermiere di turno che fanno finta di niente e - con una impressionante calma serafica - continuavano a mettersi lo smalto sulle unghie. L’episodio è accaduto in un ospedale della Campania, quello di Nola, dove la stessa madre del piccolo di appena sei mesi ha filmato il comportamento non professionale di quel personale sanitario che ignorava completamente il pianto disperato del bimbo e proseguiva con la manicure.





Il video di denuncia è stato poi pubblicato dal consigliere regionale del Verdi, nonché membro della commissione Sanità in Campania, Francesco Emilio Borrelli, che ha così commentato la vicenda: «Qualora le evidenze del video fossero riscontrate, sarebbe un fatto gravissimo. Abbiamo inviato una nota all'Asl competente chiedendo l'apertura di un'inchiesta interna volta ad evidenziare eventuali responsabilità di carattere disciplinare connesse a questo episodio». Se verranno accertate negligenze «chiederemo di irrogare sanzioni disciplinari esemplari».

Il video su You tube pubblicato da Anteprima 24