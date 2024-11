Per l'esponente politica maltese «è arrivato il momento di agire per dare un'adeguata protezione alle donne»

«Non ci sono più scuse. È arrivato il momento di agire per dare un'adeguata protezione alle donne» contro le violenze di cui sono vittime.

Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in un messaggio video diffuso per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Metsola ha tra l'altro ricordato Giulia Cecchettin, Ashling Murphy e le altre migliaia di vittime di femminicidi in tutto il mondo.