L'incontro tra Papa Leone XIV e il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, nel Palazzo apostolico vaticano, è terminato. Era iniziato alle 9. Il colloquio è durato circa 40 minuti. Tra i temi potrebbero esserci stati, oltre ai rapporti tra Italia e Santa Sede, proprio i conflitti, a partire da quello che da anni si consuma nel cuore dell'Europa. Mattarella è arrivato in Vaticano accompagnato dalla figlia Laura.

Il ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani è nella delegazione che ha accompagnato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Vaticano, per l'incontro con Papa Leone XIV. Presente, tra gli altri, anche l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto. Per l'accoglienza a Mattarella era allestita, nel Cortile di San Damaso, una composizione di fiori con i colori della bandiera italiana.