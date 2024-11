Quando si dice “scapolo d’oro” di solito è in senso figurato. Ma nel caso di sir Bejamin Slade, gagliardo 72enne nelle cui vene scorre nobile sangue britannico, nessuna definizione potrebbe essere più azzeccata. Ebbene, non essendo mai convolato a nozze, l’attempato gentleman ha deciso di stilare una lista di caratteristiche per trovare la sua donna ideale, che, una volta impalmata, godrà di una vita di agi nella sua villa in puro stile old country immersa in un verde parco popolato di ogni bestia bucolica che Biancaneve abbia mai accarezzato, frequenti viaggi in luoghi da sogno e – soprattutto - pieno accesso al patrimonio milionario del celibe virgulto che ad invecchiare senza un erede non ci pensa proprio. E che, ci ha tenuto a specificare con un certo autocompiacimento, su "quel" versante, nonostante l’apparente limite anagrafico, “se la vede lui perché ce la fa ancora”. Preferiamo non indagare oltre.

Ma attenzione, circuire il nobile in cerca di affetto, non è impresa affatto facile. La lista di caratteristiche che la futura moglie, senza limiti di nazionalità, dovrà possedere, è quantomeno bizzarra. Un incrocio tra un marine e Marylin Monroe. Prima di tutto la donna in questione non deve superare il metro e 65 di altezza, deve avere un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, la disponibilità a generare un erede al più presto, perché l'Inghilterra sarà pure una monarchia, ma (ahimè) il tempo è tiranno, e il gentleman non è certo un giovanotto.

Ma ferme tutte, mettete via i bouquet. La candidata futura moglie, deve avere due caratteristiche imprescindibili, difficili da trovare in un due persone diverse, figuriamoci in una futura casalinga incubatrice di prole. La candidata deve possedere il porto d’armi, poiché al nobiluomo piace la caccia, ma soprattutto – non si sa bene perché - deve avere la licenza di pilota d’elicotteri. Comunque la fortunata, precisa sir Benjamin Slade, avrà anche uno “stipendio” quantificato in un milione di sterline (poco più di un milione di euro), espediente magari non romanticissimo, ma che a ben vedere male non fa.

Ecco, se possedete tutte queste caratteristiche avrete ben poche concorrenti a contendervi il posto all'altare, dunque preparatevi a una vita di rendita e buttatevi nell’impresa senza falsi pudori. Per tutte le altre, beh, se avete quasi 40 anni e non siete ancora sposate forse è il caso di pensare alla possibilità di prendere un cane.