Al “Trooping the Colour”, la famiglia reale si riunisce a Londra per celebrare insieme il compleanno del sovrano

Il tanto atteso ritorno della Principessa di Galles dopo l’annuncio della sua malattia. Al “Trooping the Colour” di oggi, la famiglia reale si riunisce a Londra per celebrare insieme il compleanno del re.

L'evento, che si svolge oggi nel cuore di Londra, vede la famiglia reale riunita per la prima volta dallo scorso Natale. Mancano i duchi di Sussex e York, ovvero i principi Harry e Andrea, che non hanno più ruoli attivi nella casa dei Windsor. Tuttavia, il ritorno di Carlo e Kate rappresenta un segnale di unità e forza. Sotto la pioggia, Kate riappare vestita di bianco, sorridente accanto ai figli e al marito William.

Uniti nella battaglia contro il tumore

Kate e Carlo, entrambi diagnosticati con il cancro, scelgono di apparire in pubblico per celebrare il compleanno del re. Questo gesto simbolico dimostra l’affetto e il rispetto reciproco che li unisce. Nonostante la terapia ancora in corso, Kate decide di partecipare per sostenere Carlo, mostrando al mondo la loro determinazione e resilienza. Continua a leggere su LaCityMag.it