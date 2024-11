Il Samara Challenge terrorizza (e indispettisce) mezza Italia. Veste bianca e lunghi capelli neri che coprono il viso. Questa è l’immagine che sta spaventando il Sud del Paese ed ora anche le stradine nei quartieri di San Basilio e della periferia est di Roma.

La sfida social, messa in atto soprattutto da adolescenti, consiste nel travestirsi nella bambina fantasma interprete del film The Ring e dei suoi sequel. Una ragazzata che si è diffusa velocemente in diverse città del Mezzogiorno, dalla Sicilia fino a Roma, con decine di segnalazioni ora anche nella Capitale.

La bravata mira a spaventare le persone in strada prima di scappare. La scena viene documentata da un complice e successivamente postata sui social, in particolare su Twitter. Le immagini catturate vengono montate ad arte con tanto di colonna sonora.

La challenge partita dalla punta dello Stivale

Il Sud del Paese è stato teatro di numerose apparizioni da parte di Samara. Molteplici gli episodi registrati a Napoli, Catania, Cagliari e Lamezia Terme.

La protagonista di the Ring nella città della Piana è stata avvistata sulla spiaggia del Cafarone, nel quartiere Capizzaglie e in quello di Cafaldo.

E se a Lamezia al momento non ci sono stati casi di aggressione a chi veste i panni della bambina fantasma, nella Capitale i passanti, terrorizzati, hanno reagito inseguendo e cercando di colpire gli autori dello scherzo, che hanno rischiato il linciaggio: la prova da superare, per chi partecipa alla challenge, sta proprio nel riuscire a creare il panico riuscendo poi a dileguarsi nel buio senza essere pestati.

Gli autori in alcuni casi sono stati presi a calci dai malcapitati passanti. La vera preoccupazione ora è scongiurare che la spacconata in maschera possa finire in tragedia. In alcuni casi, specie nei quartieri malfamati teatro dello scherzo, la reazione del branco fa più paura della stessa Samara.

