Nella sfida di ieri al Senato, il premier Giuseppe Conte ha vinto sul ministro degli Interni Matteo Salvini, ma la Lega resta comunque il partito più solido nelle intenzioni di voto, anche se in flessione. È l’esito del sondaggio condotto per Ansa.it da Gpf Inspiring Research. Il 60,6% degli intervistati ritiene che Conte sia uscito ’vincitore’ dal dibattito parlamentare di ieri, mentre il 27,3% pensa che abbia prevalso Salvini. Il 12,1% non ha risposto. Anche nel gradimento, Conte (al 61%) supera Salvini (al 48%) e il leader dei Cinque Stelle Luigi Di Maio (al 46%). Ma in testa alla classifica c’è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (69%). Per quel che riguarda le intenzioni di voto, la Lega è al 31,2% (contro il 32% del 19 agosto), il Movimento Cinque Stelle al 23,1% (22,8%), il Pd al 23,5% (23,1%), Fdi al 6,7% (6,6%), Fi al 5,9% (6,1%). Nel complesso, il centrodestra è al 46,2% (46,8%), mentre il centrosinistra è al 29,1% (28,5%).