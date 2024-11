Un paesino di 300 abitanti del sud della Polonia è diventato oggetto di studio di un team di ricercatori che indaga sulla genetica degli abitanti per risolvere il mistero. Il sindaco ha promesso un premio per il primo maschietto che vedrà la luce nella piccola comunità

Miejsce Odrzanskie è un piccolo villaggio del sud della Polonia, al confine con la Repubblica Ceca, dove l'ultimo bimbo maschio è nato 12 anni fa.

Una stranissima curiosità sulla quale sta cercando di fare luce un team di ricercatori. La popolazione è composta da meno di 300 abitanti e la maggior parte di essi sono donne che danno luce esclusivamente bambine.

Un team di ricercatori studia il caso

A studiare il paesino dai fiocchi rosa è Rafal Ploski, capo del dipartimento di Medicina genetica all'Università di Varsavia. Sta indagando sulla genetica degli abitanti e le condizioni ambientali in cui crescono a Miejsce Odrzaskie, sperando di poter trovare delle possibili risposte alla domanda che perseguita la popolazione: dove sono i maschi?

«Si tratta di approfondire la storia e controllare le statistiche delle nascite, poi dobbiamo capire se i genitori delle ragazze siano in qualche modo parenti anche alla lontanissima, poi sarebbe necessario capire le condizioni ambientali, solo così si può trovare qualche pista», ha detto Ploski prima di cominciare le sue ricerche. Alla stampa Tomas Golasz, capo dei vigili del fuoco, uno dei rari uomini in un gruppo prevalentemente femminile, ha raccontato la sua storia con queste parole: «Sono arrivato in paese, ho sposato una ragazza del luogo e ho avuto due figlie. Mi piacerebbe avere un figlio ma è probabilmente poco realistico. Anche il mio vicino ha provato e ha avuto due ragazze. Penso che le donne qui non diano alla luce maschi».

In cerca di risposte anche alcuni membri del consiglio locale di Miejsce Odrzaskie, facendo emergere che da sempre la presenza di bambini maschi sia rara nel piccolo villaggio polacco. Nascono continuamente ragazze mentre si possono contare sulle dita di una mano le nascite maschili. Anche una task force di investigatori si occupa del caso per scoprire se vi siano stati aborti selettivi o forzati.

Il sindaco del piccolo paese, Ragman Frischko, ha persino annunciato che premierà chi riuscirà ad avere un figlio maschio con la speranza di lanciare un segnale di buon auspicio. Non ha rivelato la natura del premio ma ha assicurato che sarà molto attraente. Intanto sono diversi i problemi nell'amministrazione comunale, con alcuni incarichi vacanti da tempo da assegnare.