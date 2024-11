Un super conto da 100mila euro per 4 persone. È quello pagato nel ristorante Nurs et Steakhouse, di proprietà di Salt Bae, lo chef turco che più di una volta ha scatenato polemiche sul web. A dare fiato all’ennesima bufera sui social la foto condivisa su Instagram con uno scontrino che mostra quanto pagato da 4 commensali nel suo locale di Dubai accompagnata dal post "Money comes, money goes", ossia “I soldi arrivano, i soldi se ne vanno”.

Nell’immagine si legge quello che i clienti hanno mangiato con i relativi prezzi. Un «enorme spreco», ha commentato la maggior parte dei follower, aggiungendo in qualche caso il riferimento al conflitto Hamas-Israele: «Avresti potuto sfamare tutta la striscia di Gaza, per un mese, con quei soldi». O ancora: «Un tale spreco di soldi. Sarebbe bello se almeno il 50 % andasse in beneficenza, a Gaza».

Un conto da 25mila euro a testa. Nel dettaglio: un carpaccio di carne 68,7 euro, un filetto con salsa di oro commestibile 250 euro, un piattino di patate fritte 13 euro, un piattino di frutta 60 euro. E poi il vino: una bottiglia di Petrus del 2011 a 16.250 euro e due bottiglie di Petrus del 2009 a 49.250 euro.