Caldo in intensificazione in quest'ultimo weekend di luglio: l'Italia va incontro ad un'intensa ondata di calore, la prima dell'estate 2018 per durata, estensione territoriale e valori massimi attesi: tutto il Paese verrà coinvolto, almeno fino al primo weekend di agosto (quindi almeno per tutta la prossima settimana), con il termometro che, a partire da lunedì, raggiungerà diffusamente i 34-35 gradi, ma con picchi di 36-38 gradi nei fondovalle alpini, nelle zone interne e di pianura del Centrosud e delle Isole poco lontane dal mare. Giorno dopo giorno - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - il caldo afoso notturno tenderà ad intensificarsi, con valori all'alba che faranno fatica a scendere sotto i 22-23 gradi.

Ci attendono, quindi, una fine di luglio e un inizio agosto in compagnia dell'anticiclone africano il quale, oltre al gran caldo, sarà garanzia di tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per gli eventuali temporali di calore che potranno svilupparsi nelle ore più roventi della giornata attorno ai rilievi della Penisola. Domani tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Da segnalare ancora la presenza di nuvolosità bassa sulla Liguria, più densa e compatta al mattino e qualche nube in più sulla Calabria tirrenica. Nel pomeriggio temporanei addensamenti in sviluppo attorno ai rilievi della Penisola, con occasionali e brevi temporali di calore su quelli tra est Lombardia, Veneto e Trentino, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello calabro-lucano.

