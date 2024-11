E' nata ieri mattina intorno alle 11 la figlia di una donna in coma da tre mesi e mezzo a causa di una grave encefalopatia. La bimba sta bene nonostante sia stata fatta nascere prima del tempo, all'ottavo mese di gestazione, perché lei e la madre erano in pericolo.

A seguire il parto, un'equipe di trenta persone tra medici, infermieri e personale tecnico dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. La donna di 33 anni era in stato di coma leggero a seguito dei danni neurologici causati da un arresto circolatorio sfociato in ictus. La gravidanza, portata a termine ieri, era iniziata cinque mesi prima del suo incidente.

I medici hanno assicurato che la neonata sta bene anche se, per sicurezza, è stata trasferita al reparto di Patologia neonatale. Non si sbilanciano invece sulle condizioni della madre in attesa che si riesca a comunicare con lei per valutare appieno le conseguenze della sua patologia.