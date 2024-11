È possibile viaggiare con la fantasia e con il corpo nello stesso momento? In occasione della settimana del libro in Olanda decisamente sì! Dal 23 aprile è possibile viaggiare gratuitamente in treno per una settimana, portando con sé come biglietto un buon libro, fedele intrattenimento di pendolari e appassionati.



Una curiosa iniziativa promossa dalla Nederlandse Spoorwegen, compagnia ferroviaria nazionale olandese, che ha voluto sostenere una collaborazione con il Boekenweek, la settimana del libro istituita nel 1932, e che incoraggia diverse iniziative in tutto il paese: dalla creazione di festival a presentazioni di opere da parte degli autori.



Inoltre, tutti gli anni un autore è incaricato di scrivere un libro, che verrà regalato a chi acquisterà un volume in libreria. Lo stesso autore sarà presente in uno dei treni aderenti all’iniziativa per presentare l’opera. A bordo dei vagoni, infatti, sarà possibile assistere a diverse presentazioni e letture di libri, incontri con gli autori e stimoli culturali nuovi.



Questa iniziativa è solo una delle tante proposte dal paese olandese, che qualche anno fa trasformò un intero vagone in biblioteca, con centinaia di libri in movimento per la terra dei tulipani.