Ancora da accertare le cause e l'esatta dinamica. Il piccolo sarebbe rimasto incastrato in uno dei bocchettoni di aspirazione

Si è buttato nella piscina dell'albergo dove la madre lavorara ma sarebbe rimasto incastrato con la mano in uno dei bocchettoni annegando. Un bambino di 7 anni è morto intorno alle 12 di ieri in un hotel a Orosei, in provincia di Nuoro. Ad accorgersi della tragedia, un turista tedesco che ha visto il piccolo in acqua privo di sensi.

Immediatamento sono scattati i soccorsi. Il personale medico del 118 intervenuto nella struttura alberghiera ha tentato per più di un'ora di rianimare il bimbo ma per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli inquirenti, il bimbo sarebbe entrato in acqua senza che nessuno se ne accorgesse e sarbbe rimasto bloccato sul fondo probabilmente risucchiato da uno dei bocchettoni della piscina.

I carabinieri stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, ascoltando gli ospiti dell'albergo, e dovranno accertare se esistono responsabilità nell'accaduto.