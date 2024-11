Le donne, ospiti della struttura, stavano riposando. Sarebbero morte di asfissia. Salvate in extremis altre quattro persone

Due persone sono morte in una casa di riposo di Carinola (Caserta) a causa di un incendio sviluppatosi in uno dei locali. Altre quattro persone sono state salvate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con tre squadre provenienti dal comando di Caserta e dai distaccamenti di Teano e Mondragone. Le vittime sono la 56enne Emma Romagnolo e la 79enne Anna Penna, entrambe ospiti della struttura.





Secondo le prime informazioni, le due donne stavano riposando quando è divampato il rogo. Sarebbero morte per asfissia a causa del fumo.

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza per i restanti ospiti, già messi in salvo prima dell'arrivo dei soccorsi. Dai primi accertamenti realizzati dai vigili del fuoco, sembra che il rogo sia partito da un locale usato come lavanderia.