Due fratelli di 13 e 10 anni sono morti imprigionati dalle fiamme nell'appartamento nel quale vivevano insieme ai genitori e ad altri due fratelli più piccoli. L'incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina in via dei Mille a Messina e la velocità con la quale si è propagato non ha dato scampo ai due ragazzi. A dare l'allarme alcuni vicini che si sono accorti delle fiamme che partivano dalla cucina di un appartamento a due piani dove abitava una famiglia di sei persone. I genitori sono riusciti a mettere in salvo i due figli più piccoli, di 8 e 6 anni, ma non hanno potuto fare nulla per i più grandi. Nel rogo (foto Ansa) sono morti asfissiati Francesco Filippo Messina, di 13 anni, e il fratello Raniero di 10. Il 13enne avrebbe dovuto sostenere oggi gli esami di terza media.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e i mezzi di soccorso. La polizia sta ascoltando i testimoni per cercare di capire l'esatta dinamica dei fatti.