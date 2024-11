Feriti la mamma e i due fratellini trasportati al Cardarelli. Sul posto i Vigili del fuoco, i sanitari del 118, e la polizia, che indaga per chiarire le cause della tragedia

Tragedia nella notte a Campobasso, dove nell'incendio di una abitazione è morto un bambino di 9 anni. Feriti il fratello adolescente, la sorellina di pochi anni e la mamma. È accaduto in contrada Colle Calcare. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, il 118, che ha trasportato i feriti in ospedale, e la Polizia.

Il rogo, secondo la prima ricostruzione, sarebbe stato provocato da un cortocircuito o una candela lasciata accesa (non è stato escluso che a innescare le fiamme possa essere stata una illuminazione natalizia): le fiamme hanno avvolto un divano, dal quale si è sprigionato il fumo che ha ucciso il bambino, e che poi si sono propagate nelle stanze vicine. L’abitazione è stata posta sotto sequestro. Sono in corso le indagini per ricostruire le cause di quanto accaduto.

Mentre arrivavano i soccorsi il padre è riuscito a portare all’esterno i figli. Inutili i tentativi di rianimare il piccolo, mentre gli altri componenti della famiglia sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 e portati in ospedale, dove sono ricoverati la madre, 35 anni, il maggiore dei tre fratelli, un dodicenne, e la figlia più piccola di 3 anni. Il bambino più grande è stato trasferito a Napoli per essere curato con la camera iperbarica, mentre la bimba di 3 anni è al Cardarelli di Campobasso, dove sono ricoverati anche entrambi i genitori.