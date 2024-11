Dieci persone sono morte e almeno una è risultata ferita in un grave incendio in una residenza di anziani nella località di Jardines de Villafranca, a Villafranca del Ebro (Saragozza), nella regione di Aragona, secondo quanto ha confermato la guardia civile.

L'allarme per l'incendio è stato lanciato alle 5 e numerose squadre di vigili del fuoco, con un'autoscala di 30 metri, sono giunte sul posto e hanno estinto le fiamme nella residenza dove erano ospitati 82 anziani.

Ancora sconosciute le cause del rogo nella Rsa dove con le squadre di vigili del fuoco di Saragozza sono accorse ambulanze e servizi di emergenza, pattuglie della guardia civile, con volontari della Protezione Civile, per evacuare gli anziani ospiti della struttura sopravvissuti all'incendio, che sono stati trasferiti negli ospedali Royo Villanova, Miguel Servet e Clinico Universitario, della regione. Sul posto, con il prefetto della regione, si è recato l'assessore dell'Interno del governo aragonese, Roberto Bermudez de Castro e il responsabile dell'Istituto aragonese per la gestione dei servizi sociali (Aass), Angel Val.