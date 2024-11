Nella regione di Maradi nel sud del Paese è divampato in aule costruite con paglia e legno. Il governatore Aboubacar: «Non conosciamo l'origine del rogo, è stata aperta un'inchiesta per determinarlo»

Almeno 26 bambini sono morti nell'incendio della loro scuola di paglia e legno a Maradi nel sud del Niger. Lo si è appreso da un sindacato di insegnanti e da testimoni. «È un incendio che ha decimato una scuola» ma «non abbiamo ancora un bilancio definitivo», ha spiegato Issoufou Arzika, segretario generale del sindacato.



«Attualmente abbiamo 26 morti e 13 feriti, di cui quattro gravi», ha dichiarato il governatore di Maradi, Chaïbou Aboubacar, specificando che si tratta di studenti del primo anno del corso preparatorio «che hanno quindi tra i 5 ei 6 anni». «Non conosciamo l'origine dell'incendio, è stata aperta un'inchiesta per determinarlo», ha aggiunto, annunciando che da martedì sono stati decretati «tre giorni di lutto nella regione di Maradi».

L'incendio è divampato in aule costruite con paglia e legno. A metà aprile, venti bambini di 3, 4 e 5 anni sono morti carbonizzati nell'incendio di classi simili in un quartiere popolare di Niamey. In Niger, uno dei paesi più poveri del mondo, per rimediare alla carenza di classi, le autorità stanno costruendo migliaia di capanne di paglia e legno dove i bambini frequentano le lezioni, a volte seduti per terra. Gli incendi di queste classi costruite con materiali precari e molto infiammabili sono relativamente frequenti, ma raramente causano vittime. Il presidente nigeriano Mohamed Bazoum ha recentemente promesso di sostituirle con classi solide.

Dopo l'incendio di Niamey, «abbiamo attirato l'attenzione delle autorità sul pericolo rappresentato da queste classi di paglia», ha ricordato Issoufou Arzika, segretario generale dell'Unione degli insegnanti del Niger (SNEN). «È meglio tenere le lezioni sotto gli alberi che in capanne di paglia che sono diventate tombe infiammabili per gli studenti», ha detto.