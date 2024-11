Aurelio De Laurentiis è indagato con l'accusa di falso in bilancio per la questione dell'acquisto di Victor Osimhen. Secondo quanto scrive ‘Repubblica' i magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l'indagine nei confronti del presidente del Napoli. Sotto inchiesta ci sarebbero anche altri componenti del club partenopeo.

Victor Osimhen, proveniente dal Lille, è stato acquistato dal Napoli nell'estate del 2020: da tempo si indaga su quella trattativa di mercato. Il patron pagò 71,2 milioni per l’attaccante ma nell’affare furono scambiati con costi elevati anche calciatori che poi sono scomparsi Una prima indagine, da parte della giustizia sportiva in realtà, era stata chiusa senza il riscontro di illeciti sportivi a carico del club e del presidente. Il Tribunale federale nazionale della Figc per il caso plusvalenze non accolse la richiesta della Procura Federale che aveva chiesto 11 mesi e 5 giorni di inibizione.

L'inchiesta della giustizia ordinaria sulle presunte plusvalenze fittizie attorno la compravendita di Osimhen era già stata avviata dalla Procura di Napoli, ma lo scorso agosto è stata spostata a Roma, dove è stato approvato il bilancio del club Campione d'Italia.