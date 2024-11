Un incidente stradale è accaduto a Milano in corso XXII Marzo coinvolgendo ancora una ciclista: un'auto si è ribaltata e ha abbattuto un palo che è caduto su una 42enne in sella alla sua bicicletta. Il sinistro ha visto il ribaltamento di un'auto a bordo della quale viaggiavano un uomo e una donna di 78 e 73 anni.

La ciclista, che ha 42 anni, sarebbe rimasta colpita da un palo contro cui è finita la vettura. Gli occupanti dell'auto sono stati estratti dai vigili del fuoco dall'abitacolo in cui erano rimasti incastrati e affidati agli operatori del 118. La ciclista è stata portata all'ospedale Niguarda in condizioni gravi ma era cosciente quando è stata soccorsa. Sul posto per ricostruire con esattezza la dinamica gli agenti della Polizia locale. Nelle scorse ore, un grave incidente si era verificato in zona Porta Romana. A perdere la vita la 28enne Francesca Quaglia, travolta da un camion.