Tragedia nella notte a Roma. Due sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli sono state travolte e uccise da un’auto guidata da un 20enne, Pietro Genovese, figlio del regista Paolo. Il giovane era a bordo di una Renault Koleos, quando, dopo la mezzanotte, sotto una pioggia battente, percorreva il quartiere romano di Ponte Milvio. Dopo l’impatto, il ragazzo ha arrestato la corsa per prestare soccorso.



Vani i tentativi di rianimazione messi in atto dal 118. Il giovane è stato preso in consegna dagli agenti della polizia locale. Alcuni testimoni avrebbero riferito che le due ragazze probabilmente stavano attraversando la strada dopo aver scavalcato il guard rail. Ma le indagini sono ancora all'inizio e non c'è chiarezza su quello che sarebbe successo e sulle responsabilità. Gaia è figlia di un finlandese di 56 anni, ufficiale dell'Arma dei carabinieri in congedo.