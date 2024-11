I familiari attaccano il programma: «Hanno continuato a registrare». Il concorrente non riesce a muoversi dal collo in giù

Potrebbe costare decisamente cara a un concorrente romano la partecipazione a Ciao Darwin 8, il popolare programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.

L’uomo è in gravi condizioni

Mercoledì scorso, durante la registrazione dell’ultima puntata della trasmissione, il 54enne Gabriele – questo il suo nome -, impiegato in un ingrosso di pesce, stava partecipando al gioco dei rulli del Genodrome quando è caduto di schiena, riportando lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare. Questa la diagnosi dei medici, come ha spiegato alla stampa il cugino dell'uomo, Stefano Ambrosetti.



Il 54enne è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Sandro Pertini di Roma e poi trasferito al Policlinico, dove è stato operato d’urgenza e ora si trova in terapia intensiva. «L’operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche», ha spiegato Ambrosetti al Messaggero.

La rabbia dei familiari

Oltre il danno la beffa per lui e per la sua famiglia. «La nostra rabbia è dipesa anche dal fatto che hanno continuato a registrare nonostante un fatto così grave. Hanno continuato come se nulla fosse, tanto che sulla pagina Facebook di Ciao Darwin continuano a postare notizie scherzose. Altro che caduta di schiena la sua: stiamo vivendo un incubo!», ha concluso il cugino.

La speranza è che nel corso delle prossime ore possano arrivare aggiornamenti positivi sulle condizioni di salute di Gabriele. Per il momento nessun riscontro invece da parte del programma Mediaset.