Le cause e la dinamica esatta dell'impatto sono in corso di ricostruzione da parte di Trenitalia e dei vigili del fuoco, che sono intervenuti con squadre da Ravenna e da Forlì

Ha provocato tantissima paura, ma solamente alcuni feriti lievi che hanno perlopiù riportato delle contusioni, uno scontro avvenuto fra due treni attorno alle 20.20 di ieri nella zona di Faenza, nel Ravennate.

La circolazione sulla linea ha subito forti disagi ed il traffico dei convogli ad alta velocità, degli Intercity e dei regionali è tornato regolare soltanto nelle prime ore della mattinata. «Eventuali ritardi registrati - si legge in una nota di Trenitalia - si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti».

L'impatto è avvenuto fra un treno regionale e una Freccia che si sono tamponati sulla linea. Le cause e la dinamica esatta dell'incidente sono in corso di ricostruzione da parte di Trenitalia e dei Vigili del fuoco, che sono intervenuti con squadre da Ravenna e da Forlì. Evidentemente qualcosa sarebbe andato storto nelle comunicazioni e il treno che seguiva ha urtato quello che precedeva. Si suppone, ma anche questo aspetto dovrà essere appurato nelle indagini sulle cause dell'incidente, che il macchinista si sia accorto dell'ostacolo lungo i binari e, viste anche le conseguenze per personale e passeggeri, la velocità sia stata molto bassa.