Il giovane era in compagnia della fidanzata che è rimasta ferita e trasportata all'ospedale di Orbassano. Alla guida dell'auto un 24enne risultato positivo ad alcool e droga che è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale

Un 22enne è stato travolto e ucciso mentre attraversava le strisce pedonali a Volvera nel Torinese. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri lungo la provinciale 139. La vittima si chiamava Mattia Casazzo. Con lui c'era la fidanzata, che è rimasta ferita ed è stata trasportata al San Luigi di Orbassano con una frattura a un braccio. A travolgerli una Bmw guidata da un 24enne risultato positivo ad alcool e droga che è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

ll 22enne è stato violentemente sbalzato per circa 40 metri dall'impatto ed è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. I sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I carabinieri hanno eseguito tutti gli accertamenti del caso e hanno proceduto all'arresto del 24enne, attualmente detenuto nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino, in attesa di essere interrogato e processato dall'Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini per determinare le circostanze esatte dell'incidente e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.