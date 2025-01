Sta rientrando l’allarme per la fuga di gas lanciato dal Comune e dopo l’interruzione dell’erogazione. Durante lo scontro è stata abbattuta una cabina di distribuzione in media pressione

Sta rientrando l'allarme ad Ancona per una fuga di gas dopo un incidente. L'aggiornamento è arrivato dal comune di Ancona che con un post aveva lanciato l'allarme. Nell'incidente, avvenuto questa mattina in via Esino, in cui sono rimaste coinvolte tre auto, sono morte due persone. Durante lo scontro è stata abbattuta una cabina di distribuzione del gas metano in media pressione. La fornitura di gas è stata temporaneamente interrotta all'Ospedale Regionale e alle abitazioni circostanti. I cittadini di Torrette e Collemarino sono stati invitati a chiudere il rubinetto centrale del gas delle loro abitazioni.

«Edma reti gas (la società che gestisce il servizio di distribuzione e misura del gas naturale, ndr) comunica che l'erogazione di gas metano nelle abitazioni di Torrette e Collemarino, dopo il grave incidente di stamattina in via Lambro, verrà ripristinata entro 24 ore. Nel frattempo raccomanda i cittadini dei due quartieri di chiudere il rubinetto centrale del gas (e quindi di non usare caldaia e fuochi da cucina) e di non chiamare il loro numero di Pronto intervento: i loro tecnici passeranno casa per casa per ripristinare il servizio», scrive il comune di Ancona.

Il messaggio del Comune

«Attenzione a Torrette! A causa di un gravissimo incidente stradale e a una significativa fuga di gas sono chiuse alcune strade», si leggeva in un post pubblicato dal Comune di Ancona su Facebook che aggiungeva: «Il blocco stradale è su via Lambro e via Esino: in quell'area si raccomanda di non uscire da casa e di chiudere le finestre. Sono al lavoro i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Transitabile la strada per l'ospedale e verso la superstrada», aveva scritto nel messaggio il Comune.