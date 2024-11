L'uomo, un 51enne, è stato colpito alle spalle dal mezzo che lo ha poi spinto contro una parete. Disposto il sequestro della salma per poter eseguire l'autopsia

Ancora un incidente mortale sul lavoro in Italia, stavolta nel Casertano e più precisamente a Marcianise. A perdere la vita un operario - Giuseppe Borrelli di 51 anni - di un'azienda che produce componenti in metallo per le auto.

Dai primi accertamenti è emerso che l'operaio, mentre stava eseguendo le proprie mansioni all’interno del locale verniciatura, è stato colpito alle spalle da un carrello elettrico che lo ha spinto sulla parete di una vasca. L'uomo è morto per lo schiacciamento.

Il pm di turno della procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento all'istituto di medicina legale dell'ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l'autopsia. Sull'episodio indagano i carabinieri di Marcinise.