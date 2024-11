Ancora in corso le indagini per capire cosa sia successo. Claudio Paci era alla guida della sua Dacia, si pensa ad un colpo di sonno

Avrebbe compiuto 31 anni il prossimo 15 dicembre, ma i suoi sogni si sono spezzati questa notte, intorno alle 2.30, sull’autostrada Messina – Palermo al chilometro 27 della A20 in direzione Palermo, all’altezza del Comune di Spadafora. Claudio Paci, percussionista del gruppo dei "Mattanza", stava tornando a causa dopo aver fatto le prove, quando per cause ancora in accorso di accertamento si è andato a schiantare a bordo della Dacia Logan bianca. Si pensa ad un colpo di sonno. Lascia la moglie, che aveva sposato solo qualche mese fa, e i componenti del gruppo che reputava una seconda famiglia e in cui aveva preso il posto di Massimo Farina.